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Интерфакс-АВН

Орбиту МКС подняли на 850 метров

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Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС.
Источник изображения: CC0 / skeeze /

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали в четверг на 850 метров, сообщили в "Роскосмосе".

"Проведена коррекция высоты орбиты МКС. Для этого в 05:40 мск выдана команда на включение двигателей корабля "Прогресс МС-16", которые проработали 466 с. Сейчас наши специалисты обрабатывают данные. По предварительным расчётам, высота орбиты МКС должна составить около 420,3 км", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ранее орбита МКС корректировалась 20 мая.

"Плановая коррекция орбиты проводится с целью формирования баллистических условий перед стартом CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-19", и посадкой спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-18"", - сообщали ранее в госкорпорации.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на октябрь 2021 года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

Как сообщал в апреле специализированный сайт Spaceflight Now, второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к МКС, который планировалось осуществить в мае, состоится не ранее конца августа.

Запуск корабля, создаваемого для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, предполагается осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

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