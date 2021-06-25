Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника на учениях в Тихом океане

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в рамках учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Тихом океане отработали уничтожение авианосцев условного противника, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

В центральной части Тихого океана, в районе на 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды, с 7 по 24 июня проходили маневры с участием более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 вертолетов и самолетов морской авиации флота и ВКС.

"В рамках учения, дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с аэродрома на Камчатке, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время, уточнили в Минобороны, основной этап учений ТОФ в Тихом океане завершен, задействованные силы приступили к свертыванию.

Маневры проходили с 7 по 24 июня под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.