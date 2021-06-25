В районе учений ТОФ в Тихом океане заметили иностранные боевые самолеты

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная боевая авиация, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.

"В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки", - рассказали в оборонном ведомстве.

Как пояснили в Минобороны, маскировка не позволяла иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны.

Учения в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курил проходили с 7 по 24 июня. В них участвовали более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, в том числе флагман флота ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий".

Российские корабли перед завершением маневров провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям.

Кроме того, в маневрах была задействована авиация. В частности, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вылетевшие с Камчатки, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника