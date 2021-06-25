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Российская газета

МВД внедрило систему распознавания людей и автомобилей

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Источник изображения: Михаил Почуев/ТАСС

МВД начало применение новой системы распознавания лиц, силуэтов людей и автомобилей в России.

"Систему используют уже в пяти регионах страны, - цитирует ТАСС гендиректора компании-разработчика Ntechlab Андрея Теленкова. - Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов".

Компания представляет платформу мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая силуэты прохожих и автомобилей, пояснил Теленков. При выявлении внешне похожих людей алгоритм учитывает такие признаки, как походка, рост, растительность на лице и ряд других. Имеющиеся технологии позволяют определять силуэты с очень высокой точностью, отметил руководитель Ntechlab.

Ранее сообщалось, что в Центральном федеральном округе заработала система, позволяющая отслеживать автомобили, вычислять угнанные машины, а также тех, кто передвигается с поддельными номерами. Планируется, что до конца года она начнет работать в большинстве регионов России. МВД переведет центры автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД на новое программное обеспечение под названием "Паутина".

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Россия
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