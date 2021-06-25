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ТАСС

Испытания МБР "Сармат" планируют провести в III квартале

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Перпективный российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" &copy; Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / ТАСС
Перпективный российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / ТАСС.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По оценкам экспертов, МБР будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюса

КРАСНОЯРСК, 24 июня. /ТАСС/. Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" намечены на III квартал 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор завода "Красмаш" Александр Гаврилов.

"Первые летные испытания будут в этом году. Намечен III квартал", - сказал Гаврилов.

Ранее источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе и близкие к военному ведомству также сообщали о планах провести первый пуск МБР "Сармат" в рамках испытаний в III квартале этого года. По данным источников, на 2022 год запланированы государственные испытания "Сармата" с постановкой первого полка на боевое дежурство в конце года.

По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюса. Ракету планируется также использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков "Авангард" разработки НПО машиностроения. Ранее предполагалось начать ЛКИ "Сармат" в 2018 году.

Военные специалисты полагают, что наличие у России группировки МБР "Сармат" будет сдерживать планы США по развертыванию глобальной системы ПРО. Это обусловлено, в частности, способностью "Сармата" доставлять боевые блоки и наносить удары с различных направлений, включая транзит ядерных боевых частей через Южный полюс. Кроме того, тяжелые стационарные МБР позволят решать новые, нетрадиционные для РВСН задачи. Это, в частности, противодействие объявленной в США концепции глобального мгновенного удара обычными средствами. Считается, что именно тяжелые МБР при оснащении их высокоточными боевыми блоками в обычном снаряжении будут самым действенным ответом на реализацию программы Пентагона.

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Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
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