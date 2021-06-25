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ТАСС

"Калашников" разрабатывает роботизированный контур для десантных катеров

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Катера Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16)
Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". Североморск, 24.02.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

На катер БК, встроенный в новый контур, может быть установлен управляемый дистанционно боевой модуль, сообщили в пресс-службе "Калашникова"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") разрабатывает разведывательно-ударный контур, в состав которого войдут новейшие катера семейства БК, беспилотные летательные аппараты (БЛА) и средства автоматизации стрельбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Калашникова" в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021).

"Ведется работа по совместному применению [катеров] БК с беспилотными системами и работы по автоматизации управления стрельбы", - рассказали в пресс-службе.

На катер БК, встроенный в новый контур, может быть установлен управляемый дистанционно боевой модуль (ДУБМ), отметили в "Калашникове". "Разработка ДУБМ для катеров ведется. Выбор конкретной модели модуля является прерогативой заказчика", - сообщили в ГК.

Катера семейства БК являются наиболее современными образцами морской техники этого класса российского производства. Они производятся "Рыбинской верфью" (входит в ГК "Калашников").

Десятый Международный военно-морской салон (МВМС) открылся в среду в международном конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 27 июня. Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга.

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