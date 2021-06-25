Войти
ТАСС

NASA прокомментировало данные о бронировании еще одного места на "Союзе" для астронавта

65
0
0
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: © РКК "Энергия"/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Речь идет о месте на российском пилотируемом корабле для полета на МКС

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. NASA работает с партнерами из России и других стран, чтобы обеспечить наличие экипажа для безопасной эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

Она прокомментировала появившуюся ранее в российских СМИ информацию о том, что американское управление может забронировать дополнительное место на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз" для полета астронавта на МКС, им может стать Лорел О'Хара.

"NASA постоянно работает с заинтересованными сторонами и партнерами из России, Канады, Европы и Японии, чтобы обеспечить наличие на орбите экипажа для безопасной эксплуатации, обслуживания и максимального научного использования Международной космической станции. Состав экипажей публикуется после его окончательного утверждения", - отметила Ширхольц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Япония
Компании
NASA
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
29.04.2021
Туристом на орбиту
19.04.2021
В «Роскосмосе» прокомментировали выход РФ из программы МКС
25.12.2020
НАСА прокомментировало заявление Рогозина о санкциях США
09.09.2020
"Роскосмос" разбавил зарплату: госкорпорация отчиталась о работе за год
14.07.2015
NASA: сохраняются прочные отношения по программе МКС США и России
25.07.2011
Последний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?