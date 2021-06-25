NASA прокомментировало данные о бронировании еще одного места на "Союзе" для астронавта

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур.

Речь идет о месте на российском пилотируемом корабле для полета на МКС

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. NASA работает с партнерами из России и других стран, чтобы обеспечить наличие экипажа для безопасной эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

Она прокомментировала появившуюся ранее в российских СМИ информацию о том, что американское управление может забронировать дополнительное место на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз" для полета астронавта на МКС, им может стать Лорел О'Хара.

"NASA постоянно работает с заинтересованными сторонами и партнерами из России, Канады, Европы и Японии, чтобы обеспечить наличие на орбите экипажа для безопасной эксплуатации, обслуживания и максимального научного использования Международной космической станции. Состав экипажей публикуется после его окончательного утверждения", - отметила Ширхольц.