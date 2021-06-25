Необычно выглядящие танки-ветераны Т-72А замечены на учениях ЦВО

Источник изображения: Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

В сухопутных войсках России наряду с современными Т-90А, Т-72Б3 и Т-80БВМ продолжается эксплуатация техники, выпуск которой был прекращен более 35 лет назад. Так, на недавних учениях в Центральном военном округе (ЦВО) с участием боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" были замечены Т-72А.

На этих танках было достаточно необычное размещение динамической защиты "Контакт-1", которая прикрывает лобовую деталь корпуса, крышу башни и борта корпуса. В то же время "реактивной брони" нет рядом с пушкой - там находятся пусковые установки дымовых гранат системы 902Б "Туча".

Дооборудованные аналогичным образом бронемашины в разное время были замечены в различных "горячих точках", например в Сирии. Конечно, "Контакт" первого поколения не так эффективно защищает от самых новейших боеприпасов, но с ним шансы уцелеть на боя повышаются даже у танков-ветеранов.