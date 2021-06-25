Ростех начал серийное производство новейшего подводного автомата АДС

АДС построен по компоновочному принципу "булл-пап", что обеспечивает меньшую длину автомата, лучшую балансировку, а также исключает необходимость раскладывания-складывания приклада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал серийное производство новейшего двухсредного автомата АДС. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021) сообщил директор Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Александр Старостин.

"Серийное производство специального двухсредного автомата уже начато", - проинформировал Старостин. По его словам, после отзывов, полученных в ходе опытной эксплуатации, проводится модернизация АДС. "По результатам опытной эксплуатации внесены изменения, направленные на повышение удобства его эксплуатации", - добавил глава ЦКИБ СОО.

АДС построен по компоновочному принципу "булл-пап", что обеспечивает меньшую длину автомата по сравнению с традиционными схемами при той же длине ствола, лучшую балансировку, а также исключает необходимость раскладывания-складывания приклада.

Автомат на суше может вести стрельбу всей номенклатурой обычных патронов 5,45х39 мм. Для подводной стрельбы ЦКИБ СОО разработаны спецпатроны ПСП и ПСП-УД в тех же габаритах - 5,45х39мм. Таким образом, автомат использует стандартные 30-зарядные магазины от АК-74 для обоих типов боеприпасов. Он оборудован штатным 40-миллиметровым подствольным гранатометом. Также установлена планка Пикатинни для применения различных типов прицелов, может использоваться прибор для бесшумной стрельбы.

Предполагается, что АДС заменит подводный специальный автомат АПС, разработанный в конце 1970-х годов.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.