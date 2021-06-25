В России создают собственные водометные движители для кораблей

Головным заказчиком разработки отечественных ВД выступил Минпромторг РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Разработки водометных движителей (ВД) для корабельной техники, которые создаются в России, по ряду показателей превосходят зарубежные аналоги. Об этом сообщил главный конструктор ОКР "Слеминг-2" Хаджи-Мурат Валеев.

"Полученные на стадии стендовых испытаний результаты убедительно показали, что наши разработки специализированных ВД, способных работать с предельной эффективностью при волнении до 3-4 баллов, не уступают, а по многим показателям и превосходят импортные аналоги", - сказал Валеев в интервью журналу "Морская политика России".

Головным заказчиком разработки отечественных ВД выступил Минпромторг России. На основании подтвержденных научно-исследовательскими работами заявленных характеристик ведомств решило открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) "Слеминг-2" ("Концерн "Океанприбор").

По оценке Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, слова которого приводятся в публикации, "разработанные, испытанные и получившие свидетельство типового одобрения российского регистра судоходства водометные движители ВД-177Д, ВД-230Д, ВД-280Д, ВД-370Д и ВД-490Д, по представленным документам, обладают приемлемыми техническими характеристиками и могут быть использованы при создании перспективных катеров".

По словам разработчика, теперь предстоит провести швартовные и ходовые испытания созданных ВД в составе пропульсивной системы строящихся судов отечественных водометных движителей. Требуется также выполнение заключительного этапа ОКР в серии "Слеминг".