Войти
ТАСС

В России создают собственные водометные движители для кораблей

66
0
0
Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Головным заказчиком разработки отечественных ВД выступил Минпромторг РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Разработки водометных движителей (ВД) для корабельной техники, которые создаются в России, по ряду показателей превосходят зарубежные аналоги. Об этом сообщил главный конструктор ОКР "Слеминг-2" Хаджи-Мурат Валеев.

"Полученные на стадии стендовых испытаний результаты убедительно показали, что наши разработки специализированных ВД, способных работать с предельной эффективностью при волнении до 3-4 баллов, не уступают, а по многим показателям и превосходят импортные аналоги", - сказал Валеев в интервью журналу "Морская политика России".

Головным заказчиком разработки отечественных ВД выступил Минпромторг России. На основании подтвержденных научно-исследовательскими работами заявленных характеристик ведомств решило открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) "Слеминг-2" ("Концерн "Океанприбор").

По оценке Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, слова которого приводятся в публикации, "разработанные, испытанные и получившие свидетельство типового одобрения российского регистра судоходства водометные движители ВД-177Д, ВД-230Д, ВД-280Д, ВД-370Д и ВД-490Д, по представленным документам, обладают приемлемыми техническими характеристиками и могут быть использованы при создании перспективных катеров".

По словам разработчика, теперь предстоит провести швартовные и ходовые испытания созданных ВД в составе пропульсивной системы строящихся судов отечественных водометных движителей. Требуется также выполнение заключительного этапа ОКР в серии "Слеминг".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Похожие новости
25.03.2019
Сорвавший заказ Минобороны "Авиастар–СП" перешел на "ручное управление"
17.09.2015
На базе ФГУП «ЦНИИ «Центр» 15 сентября 2015 г. открылся Федеральный кадровый центр оборонно-промышленного комплекса.
14.02.2013
Исайкин: Контракт на 4,2 млрд долларов на поставку Россией Ираку военной продукции не отменён, а просто ещё не вступил в силу
23.04.2012
Еще раз об утилизации – с эмоциями и без
14.07.2009
"Оборонке" нужна молодежь
28.07.2008
Начало серийного производство самолетов "Сигма-Классик" - первый шаг на пути развития малой авиации России - авиаэксперты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?