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Известия.ru

Путин заявил о совершенствовании армии для обеспечения безопасности РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для обеспечения безопасности Россия будет совершенствовать армию и вести содержательный диалог со всеми партнерами. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин.

«Мы будем делать всё, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооруженные силы и, конечно, использовать возможности дипломатии и вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнерами», — сказал Путин в своем приветствии участникам IX Московской конференции по международной безопасности.

Президент напомнил, что 22 июня Россия отмечала скорбную дату — 80 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Уроки Великой Отечественной войны имеют особую цену для страны, подчеркнул Путин.

Накануне в ходе своего выступления на церемонии возложения цветов к Вечному огню в Александровском саду Путин отметил, что россияне будут благодарны «шагнувшим в бессмертие победителям» и будут делать всё, чтобы их страна всегда была великой и могучей державой.

31 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерении России создать в Западном военном округе около двух десятков новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». Он уточнил, что постоянное совершенствование боевого состава отечественных войск обуславливается действиями Запада, которые разрушают мировую систему безопасности и вынуждают РФ «принять меры адекватного противодействия».

IX Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22–24 июня. Форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности, проходит ежегодно.

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Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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