В США рассказали о темах переговоров с РФ по стратегической стабильности

США надеются обсуждать с РФ в диалоге по стратегической стабильности будущее контроля над вооружениями в ядерной и других сферах. Об этом в среду, 23 июня, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Он отметил, что администрация президента Джо Байдена привержена дипломатическим шагам в политике и именно поэтому, по его словам, произошли сдвиги по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с целью стабилизировать отношения с Москвой или, по крайне мере, не начинать новую гонку стратегических вооружений с ней.

«Поэтому президент [США Джо Байден] и президент [России Владимир] Путин согласились [на саммите в Женеве] на диалог по стратегической стабильности, который, как мы надеемся, станет для нас площадкой для переговоров по будущему [режима] контроля над вооружениями в ядерной и других сферах», — заявил он на интернет-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

Он выразил надежду, что Китай осознает, что его интересам совершенно не отвечает крупный вооруженный конфликт с США и после этого начнёт расширять коммуникации с американцами и проявлять готовность присоединиться к переговорам по стратегической стабильности, аналогичным тем, которые будут вестись между Москвой и Вашингтоном.

Накануне посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что переговоры по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном могут начаться в июле.

В этот же день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва и Вашингтон в самое ближайшее время приступят к двусторонним переговорам по стратегической стабильности.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что США продолжат диалог с Россией по данному вопросу в предстоящие недели. По ее словам, исполнение договоренностей, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ходе встречи в Женеве, будет идти на уровне глав внешнеполитических ведомств стран и ниже.

Встреча российского и американского лидеров состоялась 16 июня. По итогам переговоров было принято совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора СНВ-3.

После саммита Путин отметил, что переговоры прошли «на одном языке», а своего американского коллегу назвал очень конструктивным, взвешенным и опытным политиком. Стороны, по его словам, выразили желание сблизить позиции.

Байден, в свою очередь, заявил, что переговоры с Путиным прошли в условиях доброй и позитивной атмосферы, которая сохранялась даже в моменты острых разногласий.

В конце января лидеры России и США провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление действия ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов.