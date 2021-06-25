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Известия.ru

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

Боевики вместе с «Белыми касками» готовят в идлибской зоне деэскалации провокацию с использованием отравляющих химвеществ, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в центр поступили сведения, что провокацию готовит террористическая группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ). По данным источников, боевики доставили в населенный пункт Атма автоцистерну с неким отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды.

«По имеющейся информации, террористы во взаимодействии с представителями псевдо-гуманитарной организации «Белые каски» намерены осуществить инсценировку «химической атаки» для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», — сказал Кулить журналистам на брифинге.

Месяцем ранее в Центре по примирению враждующих сторон в САР рассказали, что в сирийскую провинцию Идлиб боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» в сопровождении «Белых касок» привезли шесть емкостей, предположительно содержащих хлор, что бы осуществить инсценировку химической атаки.

В конце апреля в Сирии зафиксировали подозрительную активность «Белых касок». Кроме того, по данным российских военных, боевики доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба.

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Россия
Сирия
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Химоружие
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