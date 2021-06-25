ЗРП в Приангарье получит модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит»

Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца года завершит перевооружение на модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 «Фаворит».

Поступление модернизированных систем ПВО значительно расширит боевые возможности зенитного ракетного полка по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири.

Дальность обнаружения и уничтожения целей С-300ПМ-2 «Фаворит» по сравнению с более ранней модификацией системы в 1,5 раза выше, в несколько раз увеличено количество одновременно наводимых ракет и число обстреливаемых целей.

Ранее командующий восками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что перевооружение войск округа на новейшие системы и комплексы ПВО позволило увеличить дальность поражения воздушного противника в 2,5 раза, а число уничтожаемых воздушных целей — в 3 раза.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.