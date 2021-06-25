Журналист Би-би-си признал, что Defender специально нарушил границу РФ

МОСКВА, 23 июня/ Радио Sputnik. Находившийся на борту британского эскадренного миноносца Defender корреспондент Би-би-си Джонатан Бил рассказал, что экипаж корабля преднамеренно нарушил государственную границу РФ у берегов Крыма, сообщает РИА Новости.

"Defender продолжил свой путь в территориальных водах Крыма примерно на расстоянии двенадцати миль от полуострова, мы видим побережье", – цитирует агентство запись аудиосообщения журналиста.

Российские военные несколько раз потребовали по радиосвязи, чтобы британское судно изменило курс, рассказал Бил. По его словам, над эсминцем пролетели около 20 истребителей. Корреспондент добавил, что слышал выстрелы.

Когда эсминец приблизился к южной оконечности Крыма, его экипаж находился на боевых постах, а системы вооружения были наготове, отметил он.

"Это был преднамеренный шаг, чтобы продемонстрировать нашу позицию России", – полагает Джонатан Бил.

В среду Минобороны России сообщило, что британский эсминец Defender пересек государственную границу РФ в Черном море. Иностранное судно зашло в российские территориальные воды на три километра, его экипаж проигнорировал предупреждения пограничников о применении оружия. Сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу нарушителя. Совместные действия Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота вынудили британское судно покинуть российскую территорию.

Британские власти заявили, что эсминец якобы находился в территориальных водах Украины, а Россия проводила "учебные стрельбы".

Ранее радио Sputnik сообщало, по какому маршруту двигался британский эсминец в Черном море.

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