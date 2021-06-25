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ТАСС

Шойгу предложил коллегам из ОДКБ в ближайшее время обсудить обстановку в Афганистане

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Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

Глава Минобороны отметил, что у РФ особую тревогу вызывает обстановка в этой стране в связи с решением о выводе оттуда военных контингентов НАТО

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил в ближайшее время обсудить вопросы, связанные с обстановкой в Афганистане, откуда выводятся силы НАТО, с коллегами из ОДКБ и приграничными государствами.

"Думаю, что нам надо бы в ближайшее время обсудить эти вопросы", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым.

Говоря о проблемах региональной безопасности, Шойгу отметил, что у РФ особую тревогу вызывает обстановка в соседнем Афганистане в связи с решением о выводе оттуда военных контингентов НАТО.

"Мы не очень верим в то, что там будут мир и спокойствие. 20 лет присутствия контингента НАТО на этой территории не привели к тому, чтобы в Афганистане удалось добиться стабильности", - сказал Шойгу. "Поэтому ведем консультации с нашими коллегами из Узбекистана, Таджикистана, с вами, киргизскими друзьями", - сказал министр, предложив в ближайшее время обсудить вопросы, связанные с обстановкой в Афганистане с коллегами из ОДКБ и приграничными государствами.

Он поблагодарил коллегу за то, что тот нашел возможность в условиях пандемии посетить Москву и принять участие в Московской конференции по международной безопасности.

"Республика Казахстан - основной стратегический союзник и важнейший партнер России. Взаимодействие наших оборонных ведомств поддерживается на высоком уровне и осуществляется как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - отметил Шойгу, предложив перейти к обсуждению актуальных вопросов сотрудничества.

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