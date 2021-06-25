Глава NASA считает, что США и Россия продолжат сотрудничать по МКС

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается отказываться от сотрудничества с Вашингтоном в сфере космоса

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество на Международной космической станции (МКС), об этом шла речь в разговорах с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Мы провели с [генеральным директором Роскосмоса] Дмитрием Рогозиным три разговора на прошлой неделе. Я был очень обеспокоен его комментариями о разрыве партнерства, которое мы имели с Россией, когда она была СССР. В 1975 году наши космические корабли состыковались, космонавты жили вместе девять дней, мы сотрудничали, - сказал в среду Нельсон на слушаниях в комитете по науке Палаты представителей Конгресса США. - Это особенно очевидно на МКС, потому что там всегда находятся российские и американские экипажи".

"Первое свидетельство было в интервью NBC президента [России Владимира] Путина, это было на следующий день после моего первого разговора с Рогозиным. Путин говорил о сотрудничестве в космосе, особенно на МКС, - продолжил глава NASA. - Во время второго разговора с Рогозиным он [глава Роскосмоса] подтвердил это. Третий разговор: я участвовал по видеосвязи в конференции, проходившей в Санкт-Петербурге (Глобальная конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021 - прим. ТАСС). Мы получили дополнительную информацию на конференции, подтвердившую то, что мы видели".

"Они [Россия] готовы за несколько месяцев поставить другие основные компоненты на станцию, - сказал он. - <...> Мы увидим продолжение сотрудничества".

Как заявил в интервью телеканалу NBC Путин, Россия не собирается отказываться от сотрудничества с США в сфере космоса. Журналист в своем вопросе российскому президенту привел заявление Рогозина о том, что выход страны из проекта МКС зависит от решения американских партнеров по санкциям против Ракетно-космического центра "Прогресс" и ЦНИИмаш. "Я думаю, вы неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это делать, если наши американские партнеры не откажутся", - сказал Путин.