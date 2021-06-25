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Российская газета

На выставке в Минске презентовали тепловые пушки нового поколения

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rostec.ru
rostec.ru.

Тепловые ловушки нового поколения гарантируют защиту от самых "умных" ракет с инфракрасными головками самонаведения, они впервые представлены на выставке в Минске MILEX 2021

Холдинг "Технодинамика" создал новый патрон-ловушку Л376-2 "Ягель" для бортового комплекса защиты военной авиации. Изделие в два раза эффективнее защищает самолеты от ракет с оптической системой наведения, прежде всего, тех, что наводятся по инфракрасному излучению. Разработка впервые показана на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021, проходящей в столице республики Беларусь, о чем сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех", в которую входит холдинг.

Ключевая особенность новинки - защита самолета от ракет с кинематической селекцией цели. Такие ракеты способны распознавать традиционные патроны-ловушки, отстающие от самолета из-за аэродинамического сопротивления. Они запоминают цель, догоняют ее и уничтожают.

При обнаружении угрозы самолет отстреливает патроны-ловушки "Ягель", которые летят не в стороны, а по направлению движения самолета. Благодаря такой траектории удается обмануть самую "умную" ракету противника на финальном этапе наведения. Летчик может выпускать ловушки по одной или выстрелить залпом весь боекомплект.

"Новые патроны-ловушки в комплексе с продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы и тактическими приемами способны значительно снизить вероятность поражения боевых самолетов как зенитными, так и авиационными ракетами с оптической системой наведения, снабженными кинематической селекцией цели. Изделие в два раза превосходит иностранные аналоги по времени работы, силе излучения и степени защиты самолета. Патрон применяется на высотах до 20 000 метров, на скоростях до 1500 км/ч. К разработке уже проявили интерес ряд иностранных партнеров", - рассказали в кластере вооружений "Ростеха".

Сообщается, что патрон разработан в калибре 50 мм и может применяться в составе различных защитных комплексов.


Сергей Птичкин

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Страны
Белоруссия
Компании
Ростех
Технодинамика
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