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ТАСС

Россия и Мавритания подписали соглашение о военном сотрудничестве

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Верблюжья кавалерия в составе Группы кочевников Национальной гвардии Мавритании
Верблюжья кавалерия в составе Группы кочевников Национальной гвардии Мавритании.
Источник изображения: THEMIIS (via Jane's)

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и министр национальной обороны Мавритании Ханан ульд Сейди выразили готовность приступить к скорейшей практической реализации соглашения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и министр национальной обороны Мавритании Ханан ульд Сейди подписали соглашение о военном сотрудничестве двух стран. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

Военачальники поставили подписи под документом в ходе встречи на полях Московской конференции по международной безопасности.

"Стороны отметили важность развития двустороннего российско-мавританского военного сотрудничества и выразили готовность приступить к скорейшей практической реализации соглашения", - сказали в военном ведомстве РФ.

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Страны
Мавритания
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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