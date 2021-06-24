На MILEX-2021 впервые представят новейший патрон-ловушку "Ягель" для военных самолетов

В Ростехе сообщили, что изделие в два раза превосходит иностранные аналоги по времени работы, силе излучения и степени защиты самолета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новый патрон-ловушка Л376-2 "Ягель" для защиты боевых самолетов будет представлен на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021 в Минске. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Новые патроны-ловушки в комплексе с продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы и тактическими приемами способны значительно снизить вероятность поражения боевых самолетов как зенитными, так и авиационными ракетами с оптической системой наведения, снабженных кинематической селекцией цели. Изделие в два раза превосходит иностранные аналоги по времени работы, силе излучения и степени защиты самолета. К разработке уже проявили интерес ряд иностранных партнеров", - рассказали в кластере вооружений Ростеха.

Патрон разработан специалистам АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" холдинга "Технодинамика" Ростеха. "Ягель" применяется на высотах до 20 тыс. метров, на скоростях до 1 500 км/ч. Изделие в два раза эффективнее защищает самолеты от средств поражения с оптической системой наведения. Патрон разработан в калибре 50 мм и может применяться в составе различных защитных комплексов.

Как пояснили в пресс-службе, при обнаружении угрозы самолет отстреливает патроны-ловушки, которые дезориентируют системы наведения и уводят ракеты противника в сторону. "Ягель" отстреливается по направлению движения самолета, благодаря чему способен обмануть "умную" ракету противника на финальном этапе наведения. Летчик может выпускать ловушки по одной или выстрелить залпом весь боекомплект.

В среду в Минске начала работу 10-я Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2021. В ней принимают участие более 150 фирм из Белоруссии, России, Китая, Турции и Узбекистана. Предполагается, что выставку, которая продлится до 26 июня, посетят более 30 зарубежных делегаций из примерно 20 стран.