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РИА Новости

Журналист Би-би-си заявил, что британский корабль специально нарушил границы России

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Британский эсминец Defender в порту Одессы
Британский эсминец Defender в порту Одессы.
Источник изображения: © REUTERS / Sergey Smolentsev

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту британского эскадренного миноносца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил территориальные воды России у берегов Крыма. Аудиозапись, сделанная на борту во время инцидента, опубликована на сайте телерадиокомпании.

"HMS Defender продолжил свой путь в территориальных водах Крыма примерно на расстоянии 12 миль от полуострова, мы видим побережье", — сказал он.

На самой записи аудиосообщения можно услышать звук пролетающего самолета.

Позднее корреспондент признал, что российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля по радиосвязи. В одном из сообщений говорилось: "Если вы не измените курс, мы будем стрелять".

Когда Defender приблизился к южной оконечности Крыма, экипаж миноносца уже находился на боевых постах, а системы вооружения корабля были наготове, уточнил Бил.

"Это был преднамеренный шаг, чтобы продемонстрировать нашу позицию России", — сказал он.

По словам журналиста, над эсминцем Королевских ВМС пролетели около 20 российских истребителей. Он также отметил, что слышал выстрелы.

Таким образом слова Била опровергают заявления британских властей о том, что корабль "совершил мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял".

Ранее Министерство обороны сообщило, что британский эскадренный миноносец Defender нарушил границы страны у мыса Фиолент в Крыму. Военным пришлось открыть предупредительный огонь и сбросить четыре авиабомбы по пути следования корабля НАТО. После этого Defender покинул границы России.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
Type 45
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