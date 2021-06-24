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Корейцы разработают стаи дронов для спасательных операций под водой

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Корейцы разработают стаи дронов для спасательных операций под водой
Корейцы разработают стаи дронов для спасательных операций под водой.
Источник изображения: nplus1.ru

Корейская компания Hanwha Systems разработает стаи дронов для поисково-спасательных операций под водой. Как сообщает Korea Herald, это совместный проект компании с государственными научно-исследовательскими институтами. Его планируют завершить к 2025 году.

Спасательным операциям в море может помешать плохая погода, а информация о месте происшествия бывает неполной. В таких случаях отправлять на миссию людей — рискованно. К тому же, это не всегда получается сделать немедленно. Но спасать людей могут не только другие люди. Дроны успешно это делают уже несколько лет: ищут альпинистов в трещинах, доставляют спасательные плоты серферам и тушат пожары.

Корейская компания Hanwha Systems разработает стаи дронов для поисково-спасательных операций под водой. Проект запустил Корейский институт морской науки и технологий 11 июня. Кроме Hanwha Systems в нем участвуют несколько государственных научно-исследовательских институтов: кораблестроения и океанографии, робототехники и технологической конвергенции, науки и технологий, а также Университет морей и океанов.

В этом консорциуме Hanwha будет заниматься алгоритмами для навигации и гидролокаторной системой. Предполагается, что стаи дронов можно будет контролировать в режиме реального времени. Завершить разработку планируется к 2025 году. Других подробностей о проекте не раскрывается.

Hanwha Systems не только разрабатывает дроны, но и участвует в создании лазерного оружия против них. Ранее мы писали про ее лазерный генератор для системы противовоздушной обороны малого радиуса действия.

Василиса Чернявцева

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