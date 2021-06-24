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Американцы испытали твердотопливный двигатель для носителя гиперзвукового планера

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Испытание твердотопливного двигателя для носителя гиперзвукового планера.
Испытание твердотопливного двигателя для носителя гиперзвукового планера.
Источник изображения: DARPA

Американская компания Aerojet Rocketdyne провела статические огневые испытания твердотопливного двигателя для ракетного комплекса с гиперзвуковыми планерами OpFires. Двигатель можно выключить до того, как все топливо сгорит, что позволит ракетам достигать любых целей в среднем радиусе. Как сообщает Агентство перспективных оборонных разработок США, испытания признаны успешными.

Концепция гиперзвукового планера появилась в США в 1990-х годах. Она предполагает, что беспилотный аппарат будет запускаться с баллистических ракет как ядерная боевая нагрузка и после возврата в атмосферу Земли планировать к цели на гиперзвуковой скорости. Разработкой гиперзвуковых планеров занимаются Россия, США, Китай и Франция.

Американцы начали разрабатывать тактический ракетный комплекс с гиперзвуковыми планерами OpFires в 2019 году. Он сможет поражать цели на дальности до 1,6 тысячи километров. В проекте участвуют компании Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne, Exquadrum и Sierra Nevada Corporation. Lockheed Martin создает тактическую ракету, которую собираются испытать полетом в этом году, а Aerojet Rocketdyne разрабатывает для нее двигательную установку.

Твердотопливный двигатель Aerojet Rocketdyne можно будет выключить до того, как сгорит все топливо. Благодаря этому ракеты смогут достигать любых целей в среднем радиусе и корректировать траекторию на лету. В прошлом году Aerojet Rocketdyne уже протестировала прототип двигательной системы холодным газом, а в 2019 испытала его уменьшенную копию.


Источник изображения: DARPA


Статические огневые испытания твердотопливного двигателя для OpFires прошли в мае. Их главная цель была — продемонстрировать технологию, которая позволяет выключать двигатель до полного сгорания топлива. Агентство перспективных оборонных разработок США признало испытания успешными, а Aerojet Rocketdyne смогла предсказать результат в пределах одного процента от наблюдаемого.

Кроме OpFires у армии США есть и другие гиперзвуковые проекты. Ранее мы писали про их тактическую ракету PrSM и аэробаллистическую ARRW.

Василиса Чернявцева

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Страны
Китай
Россия
США
Франция
Компании
Aerojet
DARPA
Lockheed-Martin
SNC
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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