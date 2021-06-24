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Российская газета

В Петербурге пройдет 10-й Международный военно-морской салон

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Морской салон готов к приему гостей.
Морской салон готов к приему гостей.
Источник изображения: Сергей Николаев

В четверг в Петербурге откроется 10-й Международный военно-морской салон, однако фактически он заработал накануне. В выставочном комплексе "Экспофорум" развернута выставка последних достижений военной промышленности, а в Финском заливе - образцы судов и кораблей, которые Россия готова предложить иностранным партнерам в рамках военно-технического сотрудничества.

Сейчас и в "Экспофоруме", на открытой выставке военных образцов, и на причалах пока пустынно. Пейзаж оживляется только тогда, когда для осмотра кораблей привозят членов официальных делегаций иностранных государств, в остальное время рядом лишь одиночные фигуры военных. Во-первых, в Петербурге очень жарко, на солнце больше 40 градусов, а во-вторых, формат МВМС был изменен буквально в последний момент и салон стал полузакрытым.

В прошлом году выставка не состоялась, но в этом организаторы хотели вернуться к формату встречи-праздника, организованной не только для специалистов. Затем в связи с ужесточением антиковидного режима свободный доступ для осмотра кораблей пришлось закрыть, купленные билеты отменить, а на площадки проведения мероприятий официальной программы допускают только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Однако организаторы считают, что сам факт проведения морского салона в очной форме - все же свидетельство некоторого оздоровления обстановки. В город на Неве уже прибыли 28 иностранных делегаций, свои разработки им представят 285 участников. Это несколько меньше, чем в предыдущие годы, но, как отметил генеральный директор "Морского салона" " Александр Колосков, площадь самой выставки при этом сохранилась практически на прежнем уровне. На 13 тысячах квадратных метров размещено более 2,6 тысячи экспонатов, 150 из которых - образцы военного назначения.

Для обычного зрителя экспозиция салона не сразу бросится в глаза - закрытые металлические ящики или даже отдельные платы, похожие на компьютерные. Полюбоваться можно разве что на снаряжение для подводных работ - современные водолазные костюмы выглядят впечатляюще, да на модели кораблей. Но между тем это - "рабочие" модели.

Акватория петербургского порта не в состоянии вместить все новейшие образцы отечественного судостроения, поэтому часть их показывают в уменьшенных образцах, в том числе дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 "Амур 1650" и малый сторожевой корабль проекта 22800 "Тигр". Для иностранных заказчиков все проекты получат в названии дополнительную букву "Э" - "экспортный вариант".

- Малым ракетным кораблем проекта 22800 "Каракурт" уже заинтересовались представители шести стран, проектом берегового ракетного комплекса тактического назначения "Рубеж-М" - восемь иностранных заказчиков, - сообщил в первый день работы салона заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Вадим Старцев.

Деловая программа форума включает целый ряд специализированных презентаций и конференций и в том числе XXI Международную конференцию "Информационные технологии в судостроении-2021". Однако, как отметил вице-президент по военному кораблестроению АО "ОСК" Владимир Королев, МВМС "не только площадка для заключения контрактов и подписания соглашений, не только возможность налаживать контакты и завязывать знакомства, но и площадка для продвижения военно-технического сотрудничества, для принятия военно-политических решений".

Кстати

В этом году организаторы негласно посвятили морской салон памяти Михаила Золотарева, который стоял у его истоков.


Мария Голубкова

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Амур-1650
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ОСК
РОЭ
Проекты
22800 МРК
677 Лада
ИТ
Выставки
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