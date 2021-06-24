Шойгу встретился с министром обороны Судана

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 23 июня, провел рабочую встречу с главой военного ведомства республики Судан Ясином Ибрагимом.

«Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы российско-суданского военного сотрудничества. Мы ценим достигнутый уровень нашего сотрудничества. Настроены на продолжение контактов по всем вопросам», — сказал Шойгу.

Министр поблагодарил коллегу за участие в девятой Московской конференции по международной безопасности. Ибрагим, в свою очередь, отметил, что накануне военная делегация Судана посетила подмосковную Кубинку, где ознакомилась с мемориалом «Дорога памяти», где «совершили 1418 шагов к победе».

«Еще были на выставке. Всё было организовано на высоком уровне. Благодарим вас за высокую организацию этого мероприятия», — сказал Ибрагим, отметив, что есть еще ряд вопросов, которые он хотел бы обсудить с Шойгу.

Ранее, 22 июня, в рамках конференции Сергей Шойгу провел рабочую встречу с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

Шойгу подчеркнул, что для России Мьянма является стратегическим партнером, а его коллега, в свою очередь, отметил личный вклад главы российского военного ведомства в развитие вооруженных сил страны.

Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны России с 22 по 24 июня.