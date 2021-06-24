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Industry Hunter

Hyundai купила контрольный пакет акций Boston Dynamics

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Робот Boston Dynamics
Робот Boston Dynamics.
Источник изображения: industry-hunter.com

Hyundai приобрел 80% акций производителя роботов Boston Dynamics. Компанию в ходе сделки оценили в $1,1 млрд. Контрольный пакет Hyundai приобрела у холдинга Softbank, который теперь владеет лишь 20% компании.

В Hyundai Motor Group и компании Boston Dynamics рассчитывают, что синергия усилий поможет сторонам нарастить преимущества в производстве, логистике, строительстве и автоматизации.

Совместно с Boston Dynamics, компания Hyundai планирует создать цепочку роботизированного производства от изготовления компонентов до интеллектуальных логистических решений. Кроме того, как сообщает пресс-служба компании, производство и продажа линейки продуктов Boston Dynamics будет постоянно расширяться.

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