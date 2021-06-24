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Техкульт

Будущие колонисты будут топить лунный лед ракетными двигателями

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Лунный комбайн

Вероятнее всего, самым первым ресурсом, добытым на Луне, станет обычная вода. Добывать ее планируется из залежей льда в приполярных регионах, но есть проблема – это не чистый лед, а его смесь с реголитом (лунным грунтом – прим. ред. www.techcult.ru). Нечто вроде земной вечной мерзлоты, вскрывать которую очень сложно и энергетически затратно. Поэтому в НАСА запустили конкурс «Разбить лед» (Break the Ice) по сбору идей и проектов, как лучше всего реализовать этот процесс.

Внимание специалистов привлек проект «Rocket M» от Masten Space Systems, инженеры которого разработали необычную систему на базе ракетного двигателя. Вместо того чтобы бурить лед с реголитом, его будут плавить и испарять короткими реактивными импульсами, силой не более 500 Н и длительностью в полсекунды. Это позволит проделать шахту глубиной до 2 м и извлечь до 100 кг льда.

Лунный комбайн

Ракетный двигатель работает на кислороде и водороде, которые можно получать из воды – то есть он питает сам себя. Луноход-шахтер весит 1120 кг, способен двигаться со скоростью 3,45 км/ч и преодолевать наклоны до 20°. В его составе есть опускаемый купол для герметизации шахты, набор магнитных и пневматических циклонных фильтров для отсеивания пыли, а также охладитель для превращения водяного пара обратно в лед, но уже чистый, для хранения. Тестирование на искусственном аналоге лунного льда показало, что комплекс Rocket M может обрабатывать до 12 шахт в день. За год работы практически полностью в автономном режиме он сможет добыть 426 тонн воды. Дополнительно систему можно перенастроить для добычи сухого реголита – в качестве наполнителя для лунного бетона, строительного материала будущей колонии.

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Компании
NASA
Проекты
Луна
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