Как вернуть российских программистов на Родину

России все больше не хватает программистов – и эта проблема касается глобальной конкурентоспособности нашей страны. Российских ИТ-специалистов активно переманивают и США, и страны Европы, в том числе высокой зарплатой. Однако у нашей страны есть целый ряд преимуществ, ради которых отечественные программисты готовы остаться на Родине.

Кадровые проблемы ИТ-отрасли стали одной из главных тем дискуссии "GLOBAL IT: ресурсы роста", состоявшейся несколько дней назад на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщил в своем выступлении министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, кадры стоят на первом месте в списке приоритетов развития ИТ-сферы, которые выделяет его ведомство. По словам главы Минцифры, для успеха на этом направлении необходимо на порядок увеличить "воронку" подбора персонала. Иными словами, требуется максимальное вовлечение потенциальных кадров для работы в российском ИТ-бизнесе.

Всемирная охота за головами

Этот процесс изначально подразумевает участие в глобальной конкуренции, в которой традиционно лидируют западные страны. Германия, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Ирландия – так выглядит первая пятерка стран, куда больше всего хотели бы перебраться ИТ-специалисты со всего мира, утверждается в недавнем исследовании международного сервиса профессиональной миграции Relocate.me. Большой популярностью среди программистов по-прежнему пользуется и переезд в США, Канаду и Австралию, отмечают авторы исследования, проанализировав данные о 160 тысячах перемещений в большинстве стран мира.

Россия, на протяжении нескольких десятилетий выступавшая одним из главных мировых доноров ИТ-кадров, в последнее время стала понемногу приближаться к лидерам подобных рейтингов. Например, в 2019 году в исследовании компаний BCG, The Network и HeadHunter она заняла 25-е место среди 180 стран по привлекательности для специалистов по цифровым технологиям, хотя главным образом благодаря связям с постсоветскими республиками – 65% ИТ-специалистов, заявивших о желании работать в России, представляли Белоруссию и Казахстан.

В очередной пакет мер поддержки ИТ-сферы, который сейчас обсуждает правительство вместе с ведущими компаниями отрасли, было предложено включить предоставление вида на жительство иностранным специалистам, приезжающим работать в Россию. Однако задачей номер один по-прежнему остается остановка оттока собственных кадров, за которыми давно и успешно охотятся международные компании.

Главным конкурентным преимуществом тех стран, которые добились серьезных успехов в привлечении ИТ-кадров, российские эксперты называют высокие зарплаты в сочетании с высоким качеством жизненной среды.

"Наиболее благоприятные условия для ИТ-специалистов демонстрируют страны, где существует отличный баланс между работой и личной жизнью", – говорит заместитель директора компании ICL Services по специальным программам Андрей Крехов. По его словам, одними из самых высокооплачиваемых в отрасли стран остаются США и Канада, в Европе пальму первенства держат Великобритания, Германия и Франция, а также в последние годы усиливается Испания, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе центрами притяжения ИТ-кадров выступают Сингапур и Австралия.

Условия, которые предоставляют нашим соотечественникам крупные ИТ-компании в Европе и США, куда интереснее тех, что могут предложить в России, а зарплаты за рубежом выше российских в три-пять раз, констатирует директор по персоналу компании "МойОфис" Екатерина Дементьева. В США средняя зарплата старшего ИТ-разработчика составляет 10 тысяч долларов в месяц, в Германии – восемь тысяч долларов, тогда как в Москве – около четырех тысяч долларов. Потому российским компаниям приходится сталкиваться с сильной трансграничной конкуренцией, добавляет Ирина Никулина, генеральный директор рекрутинговой компании ProfiStaff.

Есть все основания ожидать, что острота этой конкуренции не снизится, учитывая высокий рост на ИТ-специалистов по всему миру. Продакт-менеджер компании Envant Павел Черкашин приводит такие данные Бюро трудовой статистики США: в последние пару лет занятость в американской сфере компьютерных и информационных технологий росла на 11% в год – намного быстрее, чем в среднем по всем остальным профессиям. При этом средняя зарплата ИТ-специалиста в США составляла более 91 тыс. долларов в год. По прогнозам, в нынешнем году в отрасли добавится более 530 тысяч новых рабочих мест.

Правда, далеко не все желающие работать в калифорнийской Кремниевой долине смогут воплотить эту мечту в жизнь. Очень высокая конкуренция высокотехнологичных компаний порождает и высокую конкуренцию со стороны ИТ-специалистов, так как попасть туда стремятся многие, напоминает старший архитектор компании WaveAccess Данил Сабиров. К тому же в России, добавляет ИТ-эксперт Андрей Роговский, разрабатываются собственные ИТ-продукты, а навыки, которые получают ИТ-специалисты, не всегда соответствуют тем, которые нужны в Кремниевой долине.

Но охота идет и на тех, кто не метит сразу в "высшую лигу". Сейчас наиболее конкурентоспособные условия для трудоустройства в ИТ-сфере предлагают Чехия, Словакия, Финляндия, Норвегия, Литва, Нидерланды, отмечает Игорь Бочкарев, технический директор компании Open Solutions. По его словам, эти страны, наряду со среднеевропейским уровнем зарплат, предоставляют преференции для малого ИТ-бизнеса и отдельных специалистов, такие как налоговые льготы или помощь в переезде на новое место жительство.

Любая страна, которой сейчас нужны ИТ-специалисты, готова предложить оптимальные условия для таких кадров под потребности своего рынка, резюмирует Ольга Грищенко, вице-президент корпорации "Синергия". Например, в Сингапуре и США обеспечение ИТ-кадрами ведется на системной основе и с хорошими условиями, а Китай готов привлекать отдельных экспертов, но крайне редко – конкретные компании. Россия же пока находится в стадии формирования собственного запроса на ИТ-кадры, и зарплаты больше зависят от заказчика, нежели от рынка или образовательного учреждения, выпустившего ИТ-специалиста. Однако определенные ниши уже сложились: например, российская банковская система, по словам Грищенко, уже приняла решение, что будет набирать собственные высокооплачиваемые команды.

Зарплаты решают не все

Несмотря на явную разницу в средних зарплатах с Европой и Америкой, работа в российской ИТ-сфере сохраняет высокую привлекательность.

"В России для ИТ-специалистов очень конкурентные условия: высокие зарплаты, гибкий график, масса корпоративных льгот – от бесплатных обедов до оплаченного компанией медицинского обслуживания", – говорит Наталья Комарова, HR-директор компании Orange Business Services в России и СНГ. По ее мнению, вообще не приходится говорить о том, что в каких-то странах созданы наиболее благоприятные условия для программистов и разработчиков в целом – все выгоды определяются корпоративной политикой конкретной компании и востребованностью конкретного специалиста.

Европейские и американские зарплаты гораздо выше российских, однако повышение зарплаты не является единственным стимулом для ИТ-специалистов в пользу смены страны, считает Дмитрий Родин, HR-директор компании B2B-Center. По его словам, не стоит забывать о том, что работа в западной компании – это выход из зоны комфорта: иностранный язык, разница в часовых поясах, другая культура общения. А кроме того, добавляет эксперт, разработчикам важно видеть, что их продуктами пользуются:

"Вдвойне приятно, когда это какие-то узнаваемые вещи. Поэтому некоторые предпочитают работать на известный в России "Яндекс", а не разрабатывать приложение для условной немецкой обувной компании, не представленной в России".

Не все программисты готовы работать и на международного ИТ-гиганта, добавляет Алексей Рыбаков, генеральный директор компании Omega. По его словам, если в России программист работал над целым проектом, и его мнение о развитии всего проекта, а не только его части, всегда учитывалось в небольшой команде, то, например, в Google он станет в лучшем случае подмастерьем, винтиком в бюрократической корпоративной структуре, которому предложат чуть больше лишь через несколько лет рутинной малозначительной работы. А это, уверен эксперт, подходит не всем: программирование – это творческая профессия, в которой хочется полета мысли, а не механической рутины.

Значительным фактором для удержания кадров является и сложившееся в России ИТ-сообщество – одно из самых многочисленных в мире. Поэтому работа в России может быть привлекательна тем, что в стране есть сильная школа программирования, а также зачастую российские работодатели предлагают работу в интересных проектах в команде с профессиональными коллегами, отмечает Ирина Никулина.

Россия менее конкурентоспособна как с точки зрения зарплат, так и в смысле банальных бытовых и климатических условий, но при этом она выступает в качестве "кузницы кадров", а не просто рынка потребления ИТ-специалистов, считает Андрей Крехов. Поэтому кадровый отток, по его мнению, может быть остановлен при наличии конкурентных зарплат в отрасли, запроса на новые продукты и решения, а также новые условия труда. В этой ситуации выживут сильнейшие ИТ-компании с новыми бизнес-моделями, а привязанность сотрудника к своему работодателю будет иметь совершенно новые формы сотрудничества, считает эксперт.

Играет свою роль и значительная разница в стоимости жизни.

"Преимущества работы в России заключаются в привычной культурной среде, возможности работать на русском языке, качестве сервиса и большой разнице между зарплатами специалистов в ИТ и других индустриях. Эта разница обеспечивает высокий уровень жизни, а значит, доступ к качественным услугам, частной медицине и развитию детей", – говорит ИТ-специалист Александр Шуляк, ныне работающий в Лондоне.

Наконец, напоминает генеральный директор компании iD EAST Виталий Дубинин, в России очень низкие налоговые ставки для физических лиц. Так что если раньше многие разработчики уезжали в Штаты, то сейчас, уверен эксперт, смысла в этом нет: в Калифорнии из-за высоких налогов даже при зарплате 200 тысяч долларов в год серьезный специалист будет оставаться "середняком" по доходам, а в России максимальная ставка налога на доходы физлиц составит лишь 15%.

Михаил Кувырко