Америка получила возможность нанести удар по Уралу

В польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала.

На военной базе США в польском населенном пункте Редзиково на севере страны началось развертывание компонентов американского противоракетного комплекса Aegis Ashore до завершения на ней всех строительных работ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство США по противоракетной обороне (ПРО), ранее там были развернуты четыре радиолокационные станции SPY-1D(V) и система управления огнем. Агентство по ПРО называет происходящее демонстрацией решимости США "разместить комплексы Aegis Ashore в Польше, обеспечив тем самым противоракетную защиту Европы".

США вышли из договора с Россией по противоракетной обороне еще в 2002 году, объяснив этот шаг необходимостью развивать глобальную систему ПРО для защиты от Ирана и КНДР, затем элементы американской ПРО появились в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Польше и Румынии.

Стоимость польской базы, которая была заложена в 2016 году, обойдется Пентагону в 182 млн долларов, это примерно вдвое превышает запланированные расходы. Поначалу американцы хотели достроить объект в 2018 году, но сроки перенесли на два года из-за трудностей у подрядчика – компании Wood Environment & Infrastructure Solutions. Она в 2017 году приобрела предприятие "Амек Фостер Уилер", которое изначально подписало с армией США контракт на строительство инфраструктуры базы. У подрядчика, по мнению американских военных, регулярно возникали "проблемы с планированием" и не хватало рабочих рук.

Кроме того, на него часто жаловались и сами поляки. Так, в 2019 году субподрядчик "Мостосталь Варшава" отказался выполнять услуги из-за отсутствия своевременного финансирования. Годом ранее польская "Мостосталь Забже" по тем же причинам начала судебную тяжбу с американцами, которые в ответ обвиняли фирму в несоблюдении договора.

Теперь Пентагон рассчитывает, что базу удастся ввести в строй в 2022 финансовом году, который начнется 1 октября. Военное ведомство запросило у Конгресса США на дальнейшее создание и развертывание различных элементов системы ПРО на 2022 финансовый год 20,4 млрд долларов, в том числе 43,2 млн на модернизацию базы в Румынии и завершение строительства в Польше.

Глава Агентства по ПРО Пентагона вице-адмирал ВМС Джон Хилл во вторник назвал другую причину задержки введения в строй американской противоракетной системы. По его мнению, строительство отстает от графика из-за внедрения автоматизированных систем. Он рассказал, что США "внедрили много автоматики при строительстве, а это сложно". Также "были отставания" из-за COVID-19, ведь "ограничения в Европе очень жесткие", передает ТАСС. Хилл уточнил, что на базе "установлены радиолокационные антенные решетки" и система управления огнем, "систему полностью испытали". Решаются "некоторые вопросы устаревания" ее элементов, поскольку "она в течение ряда лет находилась в контейнерах" на хранении. Хилл полностью удовлетворен ходом работ, но не уточнил, когда они будут завершены.

МИД РФ называет размещение американских противоракетных установок в Восточной Европе прямой угрозой для России и нарушением Вашингтоном взятых на себя обязательств. По мнению российских экспертов, из вертикальных пусковых установок МК41, входящих в Aegis Ashore, можно запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk. Таким образом, оборонительное оружие становится наступательным. В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предлагал отказаться от размещения в Польше и Румынии элементов ПРО США, но Вашингтон не пошел навстречу.

База в Редзиково – уже второе место дислокации американских противоракет в рамках реализации поэтапного плана создания системы европейской системы ПРО. Первую такую базу США построили в румынском местечке Девеселу, поставив ракеты-перехватчики на оперативное дежурство в мае 2016 года. Комплексы Aegis Ashore используют противоракеты Standard Missile 3, которыми оснащен и ряд боевых кораблей ВМС США.

В экспертной среде предупреждают, что появление военных объектов в Польше представляет серьезную опасность для России и потребует принятия адекватных мер. Бывший замкомандующего войсками ПВО Сухопутных войск по вооружению Александр Лузан связывает решение американцев не дожидаться достройки инфраструктуры с похолоданием российско-американских отношений.

"Aegis – не просто система ПРО. Она универсальная – имеет пусковую установку, способную стрелять как штатными противоракетами, так и крылатыми ракетами. Для смены ракет нужно всего лишь перезагрузить программу, что занимает около двух часов – и Aegis будет готова к пуску крылатых ракет с дальностью полета более двух тысяч километров. Отсчитайте от Польши такое расстояние – и мы уйдем за Урал. Поэтому Москва выступала резко против размещения этого вооружения в Восточной Европе", – предупредил Лузан.

Как пояснил генерал-лейтенант в отставке, чтобы уравновесить баланс сил в регионе, Россия развернула в Калининградской области комплексы "Искандер". В случае необходимости они должны будут уничтожить пусковые установки ПРО НАТО в Польше. "Ракета комплекса "Искандер" в ходе полета неуязвима для американского перехвата. Она меняет все четыре составляющих полета: крен, тангаж, рыскание и скорость. И подобных ракет никто за рубежом еще не имеет", – заверил собеседник. Он полагает, что в случае необходимости "Искандер" наверняка сможет нести тактическое ядерное оружие, "и Запад этого, конечно же, боится".

В свою очередь бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ Айтеч Бижев согласен с Лузаном в том, что главная угроза американских комплексов в Польше – во времени подлета, поэтому в случае обострения обстановки России придется "наносить высокоточные удары по территории Польши и Румынии для выведения ПРО из строя".

Евгений Романов