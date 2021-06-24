Шойгу отметил значимость активизации контактов с Катаром по линии военных ведомств

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Активизация контактов с министерством обороны Катара имеет особое значение, а встречи на уровне министров оборонных ведомств способствуют укреплению дружественных связей, считает министр обороны России Сергей Шойгу.

"Принимая во внимание значительную роль Катара в арабском мире, придаем особое значение активизации контактов между оборонными ведомствами наших стран. Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать росту взаимопонимания и укреплению дружественных связей между нашими странами", - сказал Шойгу на встрече с заместителем премьер-министра, государственным министром обороны Катара Халидом бен Мухаммедом аль- Аттыйей

Он поблагодарил делегацию Катара за визит.