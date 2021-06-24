С появлением электрического гриля даже у жителей квартир теперь есть возможность готовить блюда как при барбекю на свежем воздухе. В соотношении цена/качество очень хорошо зарекомендовали себя грили scarlett, так как здесь вы платите только за саму технику, без какой-либо переплаты за бренд. Более раскрученные производители выпускают аналогичные приборы, но гораздо дороже. Чтобы вам было проще сориентироваться, мы составили свой топ-3 электрических грилей Scarlett.

Общие рекомендации по выбору электрогриля

Чем выше мощность, тем быстрее готовятся блюда на гриле. Но еще увеличивается и расход электроэнергии, так что сильно усердствовать все же не стоит. Мощность стандартного электрогриля варьируется в пределах 1500-2000 Вт. Меньше брать смысла нет, так как нагрев рабочей поверхности будет слишком уж долгим.

Материал изготовления панели имеет значение. Начнем с вида панели, их всего два: гладкая и ребристая. Классический гриль — это ребристая поверхность. Но чистить ее достаточно проблематично, поэтому здесь панели обязательно должны быть съемными. Что касается материала изготовления, обычно это алюминий или чугун. Очень редко, но все же встречаются электрогрили с рабочей поверхностью из стеклокерамики. На наш взгляд, алюминий все же лучший вариант.

Тип управления: механический или электронный. Здесь уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.

Простота и удобство в обслуживании. В процессе готовки на гриле продукты выделяют очень много соков и жира, поэтому каждый раз устройство нужно будет тщательно мыть. Съемные панели — это плюс, как и корпус из нержавейки и/или пластика, так как эти материалы легко чистятся без использования абразивов.

А теперь давайте поговорим конкретно об устройствах бренда Scarlett, потому что в начале статьи мы обещали поделиться с вами собственным рейтингом.

Топ-3 электрогрилей Scarlett