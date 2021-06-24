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РИА Новости

Стал известен маршрут британского эсминца Defender, нарушившего границу России у Крыма

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Британский эсминец Defender
Британский эсминец Defender.
Источник изображения: © Фото : Crown copyright

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Навигационное приложение Marinetraffic показало маршрут, по которому шел британский эскадренный миноносец Defender рядом с Крымом.

На карте можно увидеть, как военный корабль НАТО приблизился к российскому полуострову и проплыл рядом с Севастополем.

Ранее Министерство обороны сообщило, что эсминец Королевских ВМС нарушил границы страны у мыса Фиолент. Военным пришлось открыть предупредительный огонь и сбросить четыре авиабомбы по пути следования британского корабля. После этого Defender покинул территориальные воды России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
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