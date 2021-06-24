Стал известен маршрут британского эсминца Defender, нарушившего границу России у Крыма

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Навигационное приложение Marinetraffic показало маршрут, по которому шел британский эскадренный миноносец Defender рядом с Крымом.

На карте можно увидеть, как военный корабль НАТО приблизился к российскому полуострову и проплыл рядом с Севастополем.

Ранее Министерство обороны сообщило, что эсминец Королевских ВМС нарушил границы страны у мыса Фиолент. Военным пришлось открыть предупредительный огонь и сбросить четыре авиабомбы по пути следования британского корабля. После этого Defender покинул территориальные воды России.