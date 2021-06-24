Путин обсудил с Алиевым усилия по восстановлению экономических связей на Южном Кавказе

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время двусторонней встречи в Кремле.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым активизацию работы по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор президентов состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января. Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.