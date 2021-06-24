Fox News (США): Россия дала предупредительный выстрел по британскому военному кораблю в Черном море

Инцидент с провокационными действиями британского эсминца у берегов Крыма, приведших к нарушению кораблем границы России, вызвал повышенное внимание читателей Fox News. В целом они сходятся во мнении, что времена, когда Запад мог действовать с помощью силы, безвозвратно прошли.

В среду российский военный корабль произвел предупредительные выстрелы в Черном море, чтобы вывести британский эсминец из российских вод в районе Крыма.

Как сообщили в российском Министерстве обороны, российский военный корабль произвел предупредительные выстрелы после того, как британский ракетный эсминец Defender проигнорировал устное уведомление. Сообщается также, что российский бомбардировщик Су-24 сбросил бомбы перед британским кораблем, чтобы убедить его изменить курс.

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Комментарии читателей

94thADA

Спорнем, британцы драпанули от малейшего намека на русский огонь. Британцев же привыкли воевать до последнего американца.

tunein

Демократы бросили наших союзников с пустыми руками - безо всякой поддержки со стороны США против агрессии враждебных стран. У демократов одна задача - добиться политической власти и удержать ее. Последние президентские выборы показывают, как далеко они готовы зайти ради этого.

1PingYes2PingsNo

Это Барри (Барак Обама, - прим. перев.) надоумил Джо.

OysterJ

А все кастрированные лидеры Запада смотрят такие друг на дружку: "А мы-то что можем с ними поделать?" Байден сейчас снимет с России еще пачку санкций. А демократы скоро выкатят Путину карт-бланш.

Pincher513

Ну а что, мы же по сути сказали русским, что они вольны делать что хотят. И они нас послушали. Это как демократы на границе. Пригласили весь мир, а теперь говорят, что проблем нет.

Bulldogbess

Россия бедная, у них нет такой огневой мощи, как у нас. Зато у Китая есть.

Shaun1982539

Крым теперь часть России, и это не изменится. Проевропейская часть Украины думала, что выгонит пророссийское правительство и прижмет Путина к стене. Они устроили акции протеста и прогнали своего президента. Европа вместе с Обамой думали, что вынудят Россию отказаться от своей военно-морской базы в Крыму - стратегического актива. Так вот, не вышло.

Qvatchnik328

Русских не смогли подтолкнуть ни Гитлер, ни Наполеон.

Wehavemettheenemyandheisus

А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет. Они не откажутся от Крыма - равно как Китай не откажется от Тибета и Восточного Туркестана, Турция - от своей половины Кипра, Израиль - от Западного берега и Голанов, Марокко - от своей части Западной Сахары, а Великобритания - от Гибралтара и Фолклендов.

Yankeefan1970869

Байден обрек США и их союзников по всему миру на несколько лет слабости. На прошлой неделе весь мир увидел его слабину на фоне Путина. Ждите новой агрессии со стороны России и ее усиления. Этим летом грядут серьезные взломы инфраструктуры из-за слабости Байдена.

USAMAJ

Подытожим: сперва крупные российские военно-морские учения у Гавайев на фоне саммита НАТО, а теперь российские стрельбы и бомбы возле британского корабля. Похоже, Путин испытывает США и Запад - или он уже оценил руководство США и сделал свои выводы. Президент Байден сказал, что Путин его знает. Согласен: он знает, что президент Байден капитулирует и включает заднюю, когда ему бросают вызов.

trumplost894

США вам тут не мировой полицейский. Блин, со времен Второй мировой Америка не выиграла ни одного крупного военного конфликта.

kahana^kahuna

Эпоха Трампа с его миром сквозь силу закончилась. Наступила эра Байдена: слабости, конфликтов и капитуляции, и дальше будет только хуже.

Blahha32

Да ты псих. Трамп был путинской болонкой и вообще слабейшим президентом за всю историю.

Tampaguy

Русский Медведь проснулся и готов самоутверждаться. Посмотрим правде в глаза: наши враги смеются над этой глупой истерикой, охватившей США.

YappingDog

Все так, только мне вот не кажется, что тыкать в Медведя палкой, особенно возле его родной берлоги - хорошая идея.

TheSleepyandGigglesShow

При администрации Трампа этого бы не случилось. А тут все наши враги почуяли явную слабину Байдена. Так что ждите большего.

Rhett2019

Байден если куда и сбросит бомбу, так это в свои памперсы.

jjg8tor

Теперь российские военные становятся агрессивнее даже с британцами. Молодец, Байден, что позволил достроить российский трубопровод. Отличный способ доказать, что ты не шутишь.

TheSaneamongsttgeinsane

ВМC Великобритании уже не так грозны, как прежде. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре. Да, и на "бесплатную" медицину тоже.

Lola2

Черное море тоже важно - как и жизни черных!

BullMoose2016

Байден сказал, что все в порядке и пошел вздремнуть.

TexanRon3791

Если по чесноку, то американцы рукоплескали статуе Джорджа Флойда и учат своих детей, какая Америка злая.

Trapped618

А Джо меж тем считает, что главная угроза Америке - это белые шовинисты.

fredgarvintoo428

Подождите, скоро Влад или Си со своей эскадрой прибудут в море Святого Лаврентия. Самое время будет отправить им список районов, куда ни в коем случае нельзя вторгаться.