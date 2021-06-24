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Газета.ru

Защитить Курилы: на Дальнем Востоке учатся бороться с вражеским десантом

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Источник изображения: gazeta.ru

На Сахалине и Курилах проводятся масштабные военные учения

В Сахалинской области стартовали учения с участием более 10 тыс. бойцов и командиров. Военные моделируют ситуацию, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств. По оценке специалиста, главная задача этих маневров - отработка противодесантной операции. Кто может стать угрозой для России в регионе и как с ней бороться - в материале «Газеты.Ru».

Двусторонние учения с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), силами Тихоокеанского флота (ТОФ) начались на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря.

Учения проходят под руководством исполняющего обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова. В них примут участие 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, около 12 кораблей и судов ТОФ. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.

Во время учений будет отработано применение межвидовой группировки войск и сил для обеспечения военной безопасности страны на восточных рубежах. В ходе мероприятия предусматривается высадка морских и тактических десантов.

«Есть основания предполагать, что в ходе учений на Дальнем Востоке войсками Восточного военного округа и силами Тихоокеанского флота отрабатываются элементы противодесантной операции.

То есть совместной операции, в которой принимают участие практически все виды Вооруженных сил и рода войск», - пояснил «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Как отметил военачальник, в ходе этой противодесантной операции коалиционными вооруженными силами условных государств планируется высадка оперативно-стратегических воздушных и морских десантов на острова Сахалин, Итуруп и Кунашир.

Для отражения вторжения противника создана межвидовая группировка войск ВВО и ТОФ, то есть под единым руководством объединены усилия объединений, соединений и частей нескольких видов ВС и родов войск.

По мнению генерала Запаренко, условный неприятель ставит своими целями овладение проливными зонами, островными территориями, важными районами побережья, военно-морскими базами. Противником планируется и захват портов, чтобы улучшить условия высадки своих войск и их последующее обеспечение материальными средствами.

Для начала враг предполагает овладеть участками побережья островов Сахалин, Кунашир, Итуруп, создать общий плацдарм высадки на каждом из них, а затем развить наступление в глубину и полностью овладеть территорией российских островов.

Собеседник издания считает, что на этих учениях войскам предполагается отработать следующие вопросы: завоевание господства в воздухе и на море, поражение воздушных и морских десантов противника при перелете и переходе морем, срыв их высадки и последующий разгром на берегу.

Задачи Тихоокеанского флота, по мнению генерала, в отрабатываемой в настоящее время противодесантной операции могут выглядеть следующим образом. ТОФ должен уничтожить группировки военно-морских сил противника, сорвать высадку его морских десантов, оказать огневую поддержку Сухопутным войскам, принимающим участие в разгроме высадившегося неприятеля, нарушить морские перевозки противника.

Для отработки элементов противодесантной операции, есть основания считать, привлечены силы и средства 68-го армейского корпуса, чей штаб расположен в Южно-Сахалинске, и 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (с. Горючие Ключи, остров Итуруп), Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, 155-й отдельной бригады морской пехоты, а также других соединений и частей ВВО.

Генерал Запаренко особо подчеркнул, что для успешного осуществления таких совместных операций, как противодесантная, требуются войска и силы исключительно постоянной боевой готовности, боевая и оперативная подготовка которых находится на должном уровне.

«Привлекать к отражению внезапных ударов противника, осуществляющего проведение морских (воздушно-морских) десантных операций, спешно развернутые соединения и части сокращенного состава и кадра вряд ли целесообразно. Тут необходим совершенно иной уровень полевой, воздушной и морской выучки», - полагает военачальник.

С кем бороться будем?

Потенциальные противники России в Индо-Тихоокеанском регионе и их морские силы в последнее время бурно развиваются.

К примеру, темпы работы нынешнего китайского кораблестроительного конвейера не имеют аналогов в мирное время.

Темп ввода новых единиц ВМС НОАК настолько высок, что в каждый отдельный момент трудно установить, сколько сейчас у Китая кораблей в строю.

Всего за четверть века китайский флот превратился из прибрежного убожества с качественным уровнем, в лучшем случае, 1960-х годов, в мощнейший современный океанский флот, уступающий лишь американскому, да и то только пока.

На Тихом океане ВМС США имеют 8 ПЛАРБ и 2 ПЛАРК типа «Огайо», до 30 ПЛА (3 типа «Си Вулф», не менее 6 типа «Вирджиния», 20 типа «Лос-Анджелес»), 5 атомных авианосцев типа «Нимиц», 12 крейсеров типа «Тикондерога», 36 эсминцев типа «Орли Берк» и 2 типа «Замволт», 12 то ли фрегатов, то ли корветов класса LCS (2 типа «Фридом», 10 типа «Индепенденс»), 9 тральщиков, 6 универсальных десантных кораблей (1 типа «Америка», 5 типа «Уосп»), 7 десантных вертолетоносных кораблей-доков типа «Сан-Антонио», 4 десантных транспортов-доков типа «Уидби Айленд» и 2 десантных транспорта типа «Харперс Ферри».

ВМС соседней с Россией Японии (эта страна, как известно, имеет к нашему государству открытые территориальные претензии) входят в пятерку сильнейших в мире.

Все их корабли и подлодки построены в самой стране, при этом их вооружение, в основном, американского производства, либо производится в Японии по американской лицензии.

ВМС Республики Корея еще 30 лет назад представляли собой свалку американского металлолома постройки 1940-1950-х годов. Сегодня южнокорейский флот уже сильнее любого европейского флота, причем почти все его корабли строятся на собственных верфях, в основном - по собственным проектам.

«Так что гипотетическим противникам России на Тихом океане в теории и на практике вполне по силам провести воздушно-морскую десантную операцию стратегического масштаба», - заключил генерал Запаренко.


Михаил Ходаренок

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