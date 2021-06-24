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ЦАМТО

Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации

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Стенд холдинга «Технодинамика»
Стенд холдинга «Технодинамика».
Источник изображения: rostec.ru

ЦАМТО, 23 июня. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех создал новый патрон-ловушку Л376-2 "Ягель" для бортового комплекса защиты военной авиации.

Изделие в два раза эффективнее защищает самолеты от средств поражения с оптической системой наведения. Разработка впервые показана на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.

Ключевая особенность новинки – защита самолета, в том числе, от ракет с кинематической селекцией цели. Такие ракеты способны распознавать традиционные патроны-ловушки, отстающие от самолета из-за аэродинамического сопротивления.

При обнаружении угрозы самолет отстреливает патроны-ловушки, которые дезориентируют системы наведения и уводят ракеты противника в сторону. "Ягель" отстреливается по направлению движения самолета, благодаря чему способен обмануть "умную" ракету противника на финальном этапе наведения. Летчик может выпускать ловушки по одной или выстрелить залпом весь боекомплект.

"Новые патроны-ловушки в комплексе с продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы и тактическими приемами способны значительно снизить вероятность поражения боевых самолетов как зенитными, так и авиационными ракетами с оптической системой наведения, снабженными кинематической селекцией цели. Изделие в два раза превосходит иностранные аналоги по времени работы, силе излучения и степени защиты самолета. Патрон применяется на высотах до 20 тыс. м, на скоростях до 1500 км/ч. К разработке уже проявили интерес ряд иностранных партнеров", – рассказали в кластере вооружений Ростеха.

В составе Ростеха проект реализует предприятие холдинга "Технодинамика" – ФНПЦ "НИИ прикладной химии".

"Технодинамика" обладает высокими компетенциями в создании специального авиационного оборудования. Патрон разработан в калибре 50 мм, может применяться в составе различных защитных комплексов и не имеет аналогов в России", – прокомментировал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
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