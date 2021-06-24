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Российская газета

"Тигр" в версии для Африки получил один из самых мощных пулеметов

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Источник изображения: Joe Snow Zambia / youtube.com

На недавнем военном параде в Замбии были впервые продемонстрированы бронеавтомобили российского производства "Тигр".

От привычных уже образцов они отличаются усиленным вооружением. Во вращающейся бронированной башне с открытым верхом установлен считающийся в настоящее время одним из самых мощных в мире крупнокалиберный пулемет Владимирова.

Известно, что выпуск оружия калибра 14,5 мм также организовали в Китае, но их QJG-02 пока не получил большого распространения.

Благодаря установке КПВ у замбийских военных появилась возможность эффективно бороться не только с легкой бронетехникой, но и с низколетящими самолетами и вертолетами различных типов, а также беспилотными летательными аппаратами на дальности до 2000 м и высотах в 1500 м.

Интересно, что ранее местные силовики показывали "Тигры" с MG3, которые, как известно, являются развитием немецкого пулемета MG 42 времен Второй мировой войны.

Также в параде приняли участие бронетранспортеры БТР-80 и выполненные на их базе бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-К.

Современные российские образцы потеснили эксплуатировавшиеся ранее устаревшие советские БТР-60, БТР-70, китайские WZ-551, южноафриканские Ratel и английские Ferret.

В числе автомобильной техники преобладают российские "Уралы". Среди них есть варианты с зенитным ракетным комплексом Rapier и израильскими разведывательными беспилотными летательными аппаратами Hermes 450.



Алексей Моисеев

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Страны
Великобритания
Германия
Замбия
Израиль
Китай
Россия
Продукция
Hermes 450
БРЭМ-К
БТР-60
БТР-70
БТР-80
Проекты
БПЛА
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