Войти
WarSpot

«Королева Елизавета» запустила боевые «Молнии»

211
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Флагман Королевского флота впервые задействовал своё авиакрыло в боевой операции. Вчера, 22 июня, пресс-служба ВМС Великобритании сообщила о том, что истребители F-35B использовались в операции SHADER на Ближнем Востоке.

«Возможность действовать с моря с помощью самых современных истребителей является важным моментом в нашей истории, вселяет уверенность в наших союзников и демонстрирует огромную военно-воздушную мощь Великобритании нашим противникам», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Взлёт американских и британских F-35B с палубы авианосца HMS Queen Elizabeth

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «королевы» состит из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
AW-101
EH-101
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
MV-22 Osprey
Проекты
Авианосец
Похожие новости
25.05.2021
Британский авианосец отправился в кругосветное турне
22.06.2020
«Королева Елизавета» готова возглавить британский флот
20.11.2019
"Принц Уэльский" пришёл домой
16.10.2019
Британские "Молнии" на Queen Elizabeth
26.08.2019
"Принц Уэльский" догоняет "Королеву Елизавету"
26.06.2018
Британский новейший авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся с очередных испытаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 05:24
  • 147
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 04:48
  • 13
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 00:24
  • 5
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 24.06 00:18
  • 2
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 23:24
  • 4
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 18:09
  • 31
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125