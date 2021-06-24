«Королева Елизавета» запустила боевые «Молнии»

Флагман Королевского флота впервые задействовал своё авиакрыло в боевой операции. Вчера, 22 июня, пресс-служба ВМС Великобритании сообщила о том, что истребители F-35B использовались в операции SHADER на Ближнем Востоке.

«Возможность действовать с моря с помощью самых современных истребителей является важным моментом в нашей истории, вселяет уверенность в наших союзников и демонстрирует огромную военно-воздушную мощь Великобритании нашим противникам», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Взлёт американских и британских F-35B с палубы авианосца HMS Queen Elizabeth

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «королевы» состит из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.