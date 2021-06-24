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Известия.ru

Россия в 2021 году планирует экспортировать оружия на $15 млрд

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Объем экспорта российского оружия в 2021 году, по предварительным оценкам, составит около $15 млрд. Об этом в среду, 23 июня, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«По предварительным прогнозам, в 2021 году объем экспорта ПВН [продукции военного назначения. — Ред.] существенно не изменится. Портфель заказов на начало 2021 года — более $50 млрд и продолжает удерживаться на этом уровне в настоящее время», — приводит «РИА Новости» слова Шугаева.

Он отметил, что объем экспорта российского оружия в 2021 году будет близок к показателям прошлого года и составит около $15 млрд.

Шугаев добавил, что что пандемия стала серьезным испытанием и повлекла сокращение объемов закупок вооружений и военной техники со стороны некоторых крупных покупателей.

По мнению экспертов, в этом и следующем годах спрос может сократиться на 10%, а возвращение мирового рынка к докризисному объему, то есть примерно до $100 млрд в год, можно ожидать примерно в 2023 – начале 2024 года, отметил глава ФСВТС.

«В расчетах с партнерами всё большее предпочтение, по известным причинам, отдается альтернативным доллару США валютам, прежде всего российскому рублю», — заключил Шугаев.

22 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Каракас продолжают переговоры по поставкам новых партий вооружений. Он отметил, что Россия готова продолжать помогать латиноамериканской республике в сфере укрепления ее обороноспособности.


В феврале генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкции Запада.

Россия стабильно занимает второе место в мире по экспорту вооружений. В марте 2020 года Стокгольмский международный институт исследований проблем мира сообщил в своем отчете, что с 2015 по 2019 год объем мировой торговли оружием вырос на 5,5% по сравнению с периодом 2010–2014 годов. Основными экспортерами вооружений остаются США и Россия.

Отмечалось, что доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% от мирового объема. За этот период российское оружие приобрели 47 стран. Региональное распределение выглядит так: 55% всего объема продаж пришлись на Индию, Китай и Алжир, 57% — на Азию и Океанию, 19% — на Ближний Восток (в основном Египет и Ирак), 17% — на Африку, 5,7% оружия поставили в Европу и 0,8% — в Северную и Южную Америку.

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Лавров Сергей
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