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ТАСС

Подлодка "Князь Олег" будет передана флоту в конце 2021 года

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«Князь Олег»
«Князь Олег».
Источник изображения: Олег Кулешов

Во второй половине года будут выполнены государственные испытания крейсера, рассказали в "Севмаше"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А сейчас проходит испытания и в конце года будет сдан флоту. Об этом ТАСС в кулуарах Международного военно-морского салона сообщил в среду генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"В настоящее время "Князь Олег" проходит заводские ходовые испытания. Затем во второй половине года будут выполнены государственные испытания. В конце 2021 года лодка будет сдана флоту", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" в ходе госиспытаний, Будниченко сказал, что "Князь Олег" в ходе госиспытаний выполнит все, что запланировано программой".

Ранее в среду источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что первый серийный стратегический ракетный подводный крейсер проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Олег" в ходе заводских и государственных испытаний выполнит не менее шести выходов в море.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
955 Борей
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