Фрегат "Адмирал Виноградов" проекта 1155М оснастят новой системой управления

Ранее также сообщалось, что "Адмирал Виноградов" получит новое ракетное вооружение и средства ПВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Новая корабельная автоматизированная система управления (КАСУ) 3Р-60У-1155 будет установлена на фрегат проекта 1155М "Адмирал Виноградов" Тихоокеанского флота. Об этом на Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) в Санкт-Петербурге сообщил в интервью ТАСС генеральный директор концерна "Гранит-Электрон" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") Игорь Пономарев.

"В ближайшей перспективе планируется поставка КАСУ 3Р-60У-1155 на фрегат "Адмирал Виноградов", - сообщил руководитель предприятия.

По его словам, "Гранит-Электрон" участвовал в модернизации первого корабля проекта 1155 "Маршал Шапошников" в вариант 1155М.

"На фрегат "Маршал Шапошников" нами были установлены система управления противолодочным оружием "Пурга-1155М" и корабельная автоматизированная система управления 3Р-60У-1155. Сейчас корабль с нашими модернизированными комплексами несет боевую службу в составе Тихоокеанского флота", - сообщил Пономарев.

Как ранее заявлял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, "Адмирал Виноградов" получит новое ракетное вооружение и средства ПВО.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" по примеру "Маршала Шапошникова" станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты "Калибр-НК".