Войти
ТАСС

Фрегат "Адмирал Виноградов" проекта 1155М оснастят новой системой управления

274
0
0
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов»
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Минобороны РФ

Ранее также сообщалось, что "Адмирал Виноградов" получит новое ракетное вооружение и средства ПВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Новая корабельная автоматизированная система управления (КАСУ) 3Р-60У-1155 будет установлена на фрегат проекта 1155М "Адмирал Виноградов" Тихоокеанского флота. Об этом на Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) в Санкт-Петербурге сообщил в интервью ТАСС генеральный директор концерна "Гранит-Электрон" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") Игорь Пономарев.

"В ближайшей перспективе планируется поставка КАСУ 3Р-60У-1155 на фрегат "Адмирал Виноградов", - сообщил руководитель предприятия.

По его словам, "Гранит-Электрон" участвовал в модернизации первого корабля проекта 1155 "Маршал Шапошников" в вариант 1155М.

"На фрегат "Маршал Шапошников" нами были установлены система управления противолодочным оружием "Пурга-1155М" и корабельная автоматизированная система управления 3Р-60У-1155. Сейчас корабль с нашими модернизированными комплексами несет боевую службу в составе Тихоокеанского флота", - сообщил Пономарев.

Как ранее заявлял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, "Адмирал Виноградов" получит новое ракетное вооружение и средства ПВО.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" по примеру "Маршала Шапошникова" станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты "Калибр-НК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
Гранит-Электрон
Корпорация ТРВ
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
Выставки
МВМС
Похожие новости
20.07.2020
Охотник к переменам: в строй вернут «Адмирала Левченко»
09.06.2020
Парадный выход: что нового покажут на главном военно-морском смотре
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
03.07.2015
Корабли-трансформеры и смертельный «Криптон»: новинки Военно-морского салона в Санкт-Петербурге
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 05:24
  • 147
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 04:48
  • 13
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 00:24
  • 5
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 24.06 00:18
  • 2
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 23:24
  • 4
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 18:09
  • 31
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125