Оптику для ВМФ России представляет "Швабе" на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представляет на открывшемся в Санкт-Петербурге международном военно-морском салоне МВМС-2021 новые разработки для наблюдения надводной обстановки с корабля, сообщает пресс-служба холдинга.

"В этом году на военно-морской салон в Петербург мы привезли изделия, которые позволяют экипажу морского судна вычислять цели с определением их дальности и координат", - сказал директор по государственному оборонному заказу "Швабе" Игорь Новиков, слова которого приводятся в распространенном в среду сообщении.

Он отметил, что оптика "Швабе" позволяет следить не только за ситуацией на воде. "Устройства эффективны также для оценки воздушной и береговой обстановки", - сказал Новиков.