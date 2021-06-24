Войти
Интерфакс-АВН

Оптику для ВМФ России представляет "Швабе" на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

214
0
0
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представляет на открывшемся в Санкт-Петербурге международном военно-морском салоне МВМС-2021 новые разработки для наблюдения надводной обстановки с корабля, сообщает пресс-служба холдинга.

"В этом году на военно-морской салон в Петербург мы привезли изделия, которые позволяют экипажу морского судна вычислять цели с определением их дальности и координат", - сказал директор по государственному оборонному заказу "Швабе" Игорь Новиков, слова которого приводятся в распространенном в среду сообщении.

Он отметил, что оптика "Швабе" позволяет следить не только за ситуацией на воде. "Устройства эффективны также для оценки воздушной и береговой обстановки", - сказал Новиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
Гособоронзаказ
Выставки
МВМС
Похожие новости
30.09.2020
Опорный банк военпрома
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
13.09.2017
Bладимир Кожин: контракт на поставку Турции С-400 подписан и готовится к выполнению
28.06.2017
Капитал дальнего плавания
03.06.2013
Военные объединяются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 05:24
  • 147
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 04:48
  • 13
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 00:24
  • 5
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 24.06 00:18
  • 2
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 23:24
  • 4
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 18:09
  • 31
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125