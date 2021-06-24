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РИА Новости

Минобороны призвало Великобританию провести расследование действий экипажа эсминца "Дефендер"

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Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве в здании Минестерства обороны РФ. Кадр видео
Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве в здании Минестерства обороны РФ. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ призвало Великобританию провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер".

"Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении Минобороны РФ,

В связи с произошедшим в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве, отмечает МО РФ.

"Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Чёрном море. Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Чёрного моря эсминец Великобритании "Дефендер" сегодня нарушил государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра", - указывается в сообщении.

Министерство обороны России расценивает опасные действия эсминца ВМС Великобритании в Чёрном море как грубое нарушение конвенции ООН, говорится в сообщении ведомства.

"Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в сообщении.

Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.

Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.

Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".

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