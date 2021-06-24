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ТАСС

Концерн "Гранит-Электрон" модернизирует все системы управления на кораблях инозаказчика

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В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (c) bmpd
В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Кроме того, готовятся контракты на создание береговой инфраструктуры по обслуживанию радиоэлектронного вооружения, установленного на кораблях иностранного заказчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Концерн "Гранит-Электрон" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") в ближайшее время модернизирует все корабельные автоматизированные системы управления (КАСУ) 3Р-60УЭ на кораблях иностранного заказчика. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Пономарев в интервью ТАСС на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

"Среди перспективных работ ближайшего времени можно отметить модернизацию всех изделий КАСУ 3Р-60УЭ, установленных на кораблях инозаказчика", - сказал он.

Модернизация КАСУ 3Р-60УЭ за рубежом проводится для поддержания жизненного цикла установленных систем, а также применения с кораблей новейших противокорабельных ракет Х-35УЭ, разработанных корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".

По словам Пономарева, готовятся контракты на создание береговой инфраструктуры по обслуживанию радиоэлектронного вооружения, установленного на кораблях иностранного заказчика, что гарантирует их постоянную боеготовность.

"Это значит, что наша продукция востребована, так как проверена временем. Отмечу также, что мы эффективно осуществляем работы по послепродажному обслуживанию поставляемой на экспорт техники", - подчеркнул глава концерна.

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Х-35
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Гранит-Электрон
Корпорация ТРВ
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