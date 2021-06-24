Cumhuriyet (Турция): последствия предложения Турции по Афганистану

По мнению колумниста издания, решение Анкары остаться в Афганистане после вывода войск НАТО как подвергнет опасности жизни турецких военных, так и подорвет уважение к Турции в Афганистане. Более того, автор считает, что это ошибка создаст новые проблемы в отношениях Турции с Россией, Китаем и Ираном.

Колумнист оппозиционной газеты Cumhuriyet настаивает на ошибочности присутствия Турции в Афганистане после вывода войск НАТО из этой страны.

Подчеркивается, что в условиях, когда "Талибан" (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.) шаг за шагом движется к тому, чтобы контролировать всю территорию страны, и выступает против присутствия любых иностранных сил, отправка турецких военных в Афганистан как подвергнет опасности их жизни, так и подорвет уважение к Турции в Афганистане. А к тому же создаст новые проблемы в отношениях Турции с Россией, Китаем и Ираном, для которых Афганистан также имеет большое значение.