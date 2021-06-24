Duvar (Турция): Турция между Украиной и Россией

Журналистка оппозиционной газеты Duvar анализирует последствия сотрудничества Турции с Украиной для российско-турецких отношений. В статье подчеркивается, что призыв администрации Байдена к союзникам по НАТО, политика США по сплочению рядов против Китая и устранению России, означают конец турецкой политики баланса.

С приходом администрации Джо Байдена в Белый дом в турецкой внешней политике наблюдается трансформация. Однако, поскольку эти шаги, которые должны были растянуться на годы, предпринимаются ускоренными темпами, они вызывают как замешательство, так и путаницу.

Одной из проблем, в которых наблюдается эта путаница, является Украина. Вопрос о том, на чью сторону встанут соседи в конфликте вокруг Украины, имеет особое значение с 2014 года, с момента присоединения Крыма к России. До правления Байдена Турция использовала Россию как противовес США прежде всего в Сирии и на Ближнем Востоке. В этой стратегии с покупкой С-400 дело дошло до давления "выбери сторону".

Призыв администрации Байдена к союзникам по НАТО, объединение против Китая, политику "устранения России с пути" можно трактовать как конец политики "уравновешивания", которую выстраивала Турция. Как отход от такой политики повлияет на отношения Турции с Россией? В этом смысле одним из регионов, в которых будет наблюдаться эффект данного изменения, является Украина. На этой неделе мы обсудим предупреждение, озвученное Россией в адрес Турции относительно Украины, и его влияние на отношения Турции с Россией.

Примечательное сотрудничество: турецко-украинские отношения

Стратегическое партнерство, установленное между Турцией и Украиной в 2011 году, с 2014 года обретает все большие объемы. Экономические данные за 2019 и 2020 годы также подтверждают этот тезис. Объем торговли между Киевом и Анкарой в 2020 году составил около 5 миллиардов долларов. В ближайшие пять лет этот показатель планируется увеличить до 10 миллиардов долларов. Помимо торговли, Турция является одним из важных иностранных инвесторов в украинскую экономику. Инвестиции Турции в Украину превышают 500 миллионов долларов и охватывают в первую очередь такие сферы, как недвижимость, инфраструктура, строительство дорог и портов. Более того, с 2014 года инвестиции увеличились более чем на 30%. Наряду с инвестиционными отношениями также важно количество туристов, приезжающих из Украины в Турцию. Согласно данным допандемийного периода, количество украинских туристов, приехавших на отдых в Турцию в 2019 году, составило 1,6 миллиона. Фактически все эти данные позволили Турции в 2020 году называться стратегическим партнером в Стратегии национальной безопасности Украины.

Аналогичное сотрудничество наблюдается и в военной сфере. С 2018 года Украина закупает военную продукцию у Турции. На данный момент гражданская война, которая идет на Украине с 2014 года, предлагает Турции подходящую площадку для испытания этих вооружений. Торговля в этой области, которая простирается от БПЛА до корветов типа "Ада" (Ada), важная для Турции с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения получения рынка, который обеспечит экономическую отдачу от производимой продукции. Во-вторых, производимая продукция проходит испытания в реальных конфликтах. Каждое военно-оборонное производство требует апробирования создаваемого продукта для выявления его эффективности и погрешности. Однако в последнее время обратило на себя внимание то, что Украина была приглашена на учения Турции в Восточном Средиземноморье. На эти учения приглашаются не только постоянные группы НАТО, но и другие страны. В этом году гость - Украина. До этих пор отношения между двумя соседями еще можно понять. Что же говорит в ответ на эту ситуацию Россия - другой северный сосед Турции?

Россия: вы затягиваете Украину в НАТО

Для России нет проблем в том, что Турция развивает отношения с Украиной на определенном уровне. Россия, признающая принципы многосторонности и прагматизма во внешней политике, мало что может сказать государствам, которые используют такие же методы, как и она сама. Вместе с тем неприемлемый сценарий для России - присоединение Украины и Грузии к НАТО. И этому возможному сценарию в российской внешней политике есть противовес: независимость и национальный суверенитет. В основе этого принципа лежит стремление занять превентивную позицию против распада, ставшего кошмаром России в 1990-е годы, и смены власти в результате возможной интервенции. Какое отношение это имеет к членству Украины и Грузии в НАТО?

В российских внешнеполитических доктринах, обзорных и исследовательских статьях, посвященных отношению России к НАТО, отмечается, что одной из опор окружения России со стороны НАТО являются государства-члены, а другой - государства, которые тесно сотрудничают с НАТО. С точки зрения Москвы, окружение России предполагает смену власти через некоторое время. В этой связи Москва обеспокоена тем, что соседи России, особенно бывшие советские республики, могут использоваться в качестве плацдарма для военного, политического, общественного мятежа. Вот почему Россия с самого начала реагировала на сближение бывших советских республик с НАТО и Западом (иногда с ЕС и его проектами).

Именно по этой причине Путин в интервью 14 июня 2021 года заявил, что во время распада СССР НАТО пообещала Горбачеву, что не будет расширяться на восток. Отсутствие письменного подтверждения этого обещания Россия объясняет доброй волей Горбачева, однако также осознает, что межгосударственные отношения выходят за рамки доброй воли. Россия опасается злоупотребления ее доверием и не доверяет заявлению НАТО "у нас нет такой цели, как смена власти в России". В этом контексте Россия реагирует даже на вероятность вступления двух упомянутых стран в НАТО. Москва показала, каким может быть ее ответ, как в ходе войны в Грузии в 2008 году, так и имплицитной российско-украинской войной 2013-2014 годов, присоединением Крыма. Россия дважды показала, что она может ответить "оружием" на попытки Запада создать свой геополитический баланс. Вдобавок к этому Россия усилила позиции, взяв под контроль земли на востоке Украины.

В этой связи Москва внимательно следит за набирающим обороты сотрудничеством между Украиной и Турцией в сфере обороны и за сигналами, которые были даны в ходе визита Зеленского в Турцию. За обозначением некоторых военных стандартов для вступления Украины и Грузии в НАТО на саммите альянса 14 июня вскоре последовал твит Зеленского в духе "скоро мы вступим в НАТО". Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз четко дал понять, что Украину пытаются затянуть в НАТО и России это не нравится. Более того, российский министр сказал: "Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами и поднимем этот вопрос в ходе очередного запланированного контакта". Причина откровенного предупреждения Лаврова в адрес Турции - учения, которые состоятся между военно-морскими силами Украины и Турции, вдобавок к военным закупкам. Кремль считает, что посредством Турции украинскую военную инфраструктуру приводят в соответствие со стандартами НАТО, и дает Анкаре сигнал: "Мы следим за вами".

Таким образом, тот факт, что активизировавшееся в последнее время сотрудничество между Украиной и Турцией распространяется не только на закупки военной продукции, но и на учения, вызывает беспокойство России. Турция смогла управлять своими стычками с Россией в Ливии и Сирии, не допуская особенно серьезной напряженности. Однако Турции следует иметь в виду, что к Украине Россия гораздо более чувствительна, потому что Россия рассматривает некоторые политические шаги, инициативы двух государств как прямую угрозу собственной безопасности. Очень важно, чтобы Анкара, которая на данном этапе посылает теплые сигналы в адрес США, не делала этого посредством Киева, а если и делала, то не сердила Россию.

Мюхдан Саглам (Mühdan Sağlam)