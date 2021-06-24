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РИА Новости

МИД назвал действия британского эсминца грубой провокацией

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Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © Фото : МИД России

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва квалифицирует действия британского эсминца в Черном море как грубую провокацию, в российское дипведомство будет вызван британский посол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством . Также хотела сообщить бы, что в МИД нашей страны будет вызван британский посол", - сказала она в среду на брифинге.

Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.

Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.

Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".

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