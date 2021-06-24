Авианосец "Адмирал Кузнецов" планируют передать флоту в конце 2023 года

По словам вице-президента по военному кораблестроению ОСК Владимира Королева, авианосец в июне-июле 2023 года после завершения ремонта выйдет в море на испытания, которые продлятся около года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" завершится в 2023 году, и в конце того же года его передадут Военно-морскому флоту России. Об этом в кулуарах Международного военно-морского салона сообщил ТАСС вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Владимир Королев.

"Ремонт с модернизацией "Адмирала Кузнецова" завершится в первой половине 2023 года. Будут заменены полностью авионика, летная палуба с трамплином, энергетическое оборудование, силовая установка. Корабль получит новую систему управления взлетом и посадкой самолетов целиком отечественной разработки. Состав палубной авиации останется прежний, ударного вооружения на крейсере не будет, его оснастят зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", - сказал Королев.

По его словам, авианосец в июне-июле 2023 года после завершения ремонта выйдет в море на испытания, которые продлятся около года. "В конце 2023 года "Адмирал Кузнецов" планируется передать флоту", - заключил вице-президент ОСК.

Ранее глава корпорации Алексей Рахманов сообщил в интервью газете "Ведомости", что корабль выйдет на заводские ходовые испытания с отставанием от графика из-за проблем с поставкой ремонтного оборудования.

В апреле 2018 года Минобороны РФ заключило с ОСК контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" до 2022 года. 12 декабря 2019 года на крейсере во время ремонтных работ произошел пожар. Площадь возгорания составляла 500 кв. м, огонь был потушен 13 декабря. По заявлениям официальных лиц, ЧП не стало критическим.