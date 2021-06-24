Совфед одобрил блокировку сайтов с данными лиц под госзащитой и силовиков

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий блокировать сайты со сведениями о лицах под госзащитой, а сама госзащита будет без дополнительных условий предоставляться всем сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, по прежним нормам меры государственной защиты могут применяться к ним лишь в определенных законом случаях. Например, если сотрудник непосредственно участвовал в специальных операциях.

"Между тем к прокурорам, сотрудникам ФСБ, Следственного комитета, службы судебных приставов и некоторых других ведомств и контрольно-надзорных органов меры государственной защиты применяются без каких-либо дополнительных требований", - рассказал Владимир Груздев.

Закон исправляет это положение. Новые нормы также предусматривают, что к личной охране, охране жилища и имущества сотрудников могут привлекаться войска Росгвардии. В первую очередь речь идет об ОМОНе и СОБРе.

"Военнослужащие, а также сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных органов выполняют важные государственные задачи, и от эффективности их работы зависит общественная безопасность. При этом люди в погонах подвергают себя риску не только во время боевых операций или специальных заданий", - подчеркнул Владимир Груздев.

В Минобороны, по словам специалистов, защищать сотрудников, как военнослужащих, так и гражданских служащих, в случае необходимости будут специальные подразделения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Владимир Груздев рассказал, что часто угрозы возникают уже в мирной жизни, когда террористы стремятся найти и отомстить офицерам и их семьям. Также нередко на военнослужащих и правоохранителей оказывается давление в связи с выполнением ими своих повседневных обязанностей.

"Поэтому крайне важно, чтобы государство гарантировало личную безопасность каждому человеку в погонах, выполняющему свой долг. В этом заинтересовано все общество, так как личная безопасность людей в погонах - важная составляющая правопорядка", - резюмировал он.

Также будет блокироваться в Сети информация о лицах, подлежащих госзащите. Как уточняет ТАСС, теперь запрет может налагаться и на "распространение информации, содержащей сведения о защищаемых лицах (о персональных данных)". Исключение составят лишь сведения, выясняемые в установленном порядке в связи с уголовным производством. Роскомнадзор сможет блокировать сайты с такими данными. Основанием для включения в Единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, содержащей сведения о лицах под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность.

Напомним также, что недавно было введено наказание за распространение персональных данных силовиков.

Владислав Куликов