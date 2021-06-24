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Известия.ru

Су-24 использовал четыре авиабомбы для остановки британского эсминца

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российский бомбардировщик Су-24М использовал четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, пересекшего в среду государственную границу России. Об этом 23 июня сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (четырьмя осколочно-фугасными авиабомбами калибра 250 мм) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер»», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что британский эсминец, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек госграницу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

Эсминец предварительно предупредили о применении оружия в случае нарушения российской государственной границы, но реакции от экипажа корабля не последовало. В связи с этим предупредительную стрельбу также выполнил пограничный сторожевой корабль РФ.

После совместных действий Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России британский эсминец покинул границы территориального моря России.

В связи с инцидентом в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.

В свою очередь член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал действия британского эсминца вопиющим нарушением международных норм и стандартов.


Ранее, 14 июня, корабли военно-морских сил Великобритании и Нидерландов зашли в Черное море. Тогда силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата «Эвертон» ВМС Нидерландов.

Согласно Конвенции Монтрё, подписанной в 1936 году, корабли ВМС государств, не имеющих выхода к Черному морю, не могут оставаться там дольше 21 дня.

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